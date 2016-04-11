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عادل عبد المنعم: لعبت ضد الشرطة وديروط مصابا وذهبت للمستشفى 4 مرات

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عادل عبد المنعم: لعبت ضد الشرطة وديروط مصابا وذهبت للمستشفى 4 مرات عادل عبد المنعم: لعبت ضد الشرطة وديروط مصابا وذهبت للمستشفى 4 مرات

كشف أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي عن أنه خاض مباراتي اتحاد الشرطة وديروط مع الفريق مصابا بنزلة برد حادة، قبل الغياب عن مواجهة يانج أفريكانز.

وشارك عادل عبد المنعم في الفوز على ديروط 3-0 في كأس ، على الشرطة 5-3 في الدوري، قبل الغياب عن مواجهة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا بسبب الإصابة بالتهاب في الشعب الهوائية.

وقال عادل عبد المنعم للموقع الرسمي للأهلي: "عانيت من أعراض المرض قبل مباراتي الشرطة وديروط مما استدعى ذهابي للمستشفى 4 مرات متتالية لتلقي العلاج، إلا أن الأمر تفاقم خلال وجودي في تنزانيا".

وتابع "بدأت التعافي من التهابات الشعب الهوائية، وبدأت اليوم في خوض بعض التدريبات التأهيلية على أمل اللحاق بمواجهة إنبي".

ويلعب الأهلي مع إنبي يوم الجمعة في الجولة الـ24 من الدوري.

وأشاد حارس الأهلي بمستوى زميله شريف إكرامي في التعادل مع يانج أفريكانز 1-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

عادل عبد المنعم أضاف "سعيد بالمستوي الذي ظهر به إكرامي وتقديمه مباراة كبيرة رغم عودته من فترة إصابة ليست بالقصيرة".

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