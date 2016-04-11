ليلة_الأبطال - مدافع فولفسبورج: ليس لدينا ما نخسره أمام ريال مدريد

(إفي): يرى قلب الدفاع البرازيلي نالدو أن فريقه، الألماني فولفسبورج، قادر غدا الثلاثاء على تحقيق "شيء رائع" أمام ريال مدريد الإسباني، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال نالدو في تصريحات لمجلة (كيكر) الألمانية: "بوسعنا في مدريد أيضا تحقيق شيء رائع. ليس لدينا ما نخسره"، وذلك بعدما فاز فولفسبورج في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين أمام ريال مدريد.

وأضاف أن "الجميع يعتقد أن ريال مدريد سيسجل ثلاثة أو أربعة أهداف، ولكن إذا التحمت خطوطنا في الدفاع سنصعب عليهم الأمور".

وشارك نالدو كأساسي في مباراة الذهاب أمام ريال مدريد، بعد ابتعاده عن اللعب خمسة أسابيع بسبب إصابة في الكتف.