أطباء يحذرون: التدخين أحد أهم الأسباب وراء فقدان البصر

فى ظل الزيادة المضطردة المرتبطة بأمراض العيون فى الهند، أكد فريق من العلماء الأمريكيين أن التدخين يعد من أحد أهم الأسباب وراء فقدان البصر بين الكثير من المدخنين، إلا أن ما بين 10 إلى 20% من المدخنين على دراية بهذه الحقيقة الخطيرة.

ووفقا للأطباء، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن التدخين يزيد من خطر الضمور البقعى المرتبط بالعمر، إعتام عدسة العين، والزرق، واعتلال الشبكية السكرى ومتلازمة العين الجافة.

وأوضح الباحثون يعد الإقلاع عن التدخين الطريق الوحيد للحد من خطر الإصابة بالمتعلة بالتنكس البقعى (AMD)، فى الوقت الذى يعد فيه المدخنون الأكثر عرضة بمعدل أربع مرات لإصابات العيون.

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