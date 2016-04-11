وصول رئيس توجو مشيخة الأزهر للقاء الإمام الأكبر

وصل مشيخة الأزهر الآن، الرئيس التوجولى فورى جناسينجبى، والذى استقبله الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر.

كما شهد محيط المشيخة تشديدات أمنية صاحبت زيارة الرئيس التوجولى لمشيخة الأزهر.

وقد وصل أمس، رئيس توجو فورى جناسينجبى، إلى مطار القاهرة الدولى فى زيارة رسمية لمصر تستغرق 3 أيام، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لبحث سبل دعم التعاون مع مصر.

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