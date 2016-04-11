بالصور.. إفتتاح مسرحية «الإنسان الطيب» بالطليعة

كتب: هاني صابر

إفتتح مساء أمس الأحد، المخرج سعيد سليمان ، العرض المسرحي “الإنسان الطيب” ، وذلك بقاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة بالعتبة.

“الإنسان الطيب”عرض غنائي راقص استعراضي، وهو من إنتاج ورشة للغناء والرقص والتمثيل والعزف، ويعتبر عرض تجريبي مختلف، يناقش فكرة العادات والتقاليد والمعتقدات الشرقية الموجودة في المجتمع الشرقي والعربي .

العرض مقسم إلي ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يناقش كل الأفكار السيئة التي تدور داخل الإنسان ، والجزء الثاني حالة صوفية غنائية راقصة تدعو للتأمل، وإستعاده حالة الصفاء داخل البشرية، والجزء الثالث يناقش الأفكار السيئة الملموسة في المجتمع والتي يقابلها الإنسان خلال يومه .

يشارك في بطولتها نجلاء يونس، هاني عبد الناصر، حسام حمدي، مصطفي الزيات، أداء درامي وموسيقي وغنائي عمر ميتشو، ميما احمد، أيه جمال، إياد سمير، ماري جرجس، محمد عبد الفتاح، نور الهدي، أحمد كاسبر، شروق محمد، تصميم الرقصات بيلا، وديكور وملابس صبحي عبدالجواد، ومخرجين منفذين وليد الزرقانى، ورأفت سمير، سعاد الهجان ، وتأليف وإخراج سعيد سليمان .