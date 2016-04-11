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سلفيون يطلقون حملة "دعم النقاب" بتخفيضات على السلع للسيدات المنتقبات

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سلفيون يطلقون حملة "دعم النقاب" بتخفيضات على السلع للسيدات المنتقبات سلفيون يطلقون حملة "دعم النقاب" بتخفيضات على السلع للسيدات المنتقبات
مع انتشار حملة "أمنعوا النقاب" التى أطلقتها حملة "لا للأحزاب الدينية" منذ فترة، أطلق سلفيون حملة "دعم النقاب" معلنين عن إجراء تخفيضات على عدد من السلع والمواد الغذائية والمواصلات والأدوية والكتب للسيدات المنتقبات لتشجعيهن عن ارتداء النقاب وتأييدهن.

وأكد الشيخ سامح عبد الحميد، الداعية السلفى فى تصريحات، اليوم الاثنين، أن تفعيل حملة "دعم النقاب" بدأت فى بعض المستشفيات بعمل تخفيض لثمن الكشف للمنتقبات، وبعض المدرسين احتذى بمثل هذا للطالبات المنتقبات.

وقال "عبد الحميد" الفكرة ممتدة لعمل تخفيضات للمنتقبات بمحلات الأغذية ومحلات المفروشات وغيرها، للتشجيع على النقاب والدعوة للاحتشام والصيانة والحياء.
>وتابع:"الدستور والقانون يكفلان للمرأة حرية ارتداء النقاب، والنقاب لا يُعيق الفتاة عن التعلم فى المدارس والجامعات والعمل فى مختلف الوظائف".

وهاجم الداعية السلفية حملة "أمنعوا النقاب" قائلاً:"القائمون على حملة منع النقاب يُخالفون الدستور والقانون وحقوق الإنسان، وقد فشلت حملتهم وفشل مؤتمرهم، ويُمكن توفير موظفات على بوابات المستشفيات والجامعات وغيرها للتأكد من شخصية المنتقبات اللاتى يدخلن هذه الأماكن".

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>"لا للأحزاب الدينية": انضمام منتقبات فى حملة "امنعوا النقاب"
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