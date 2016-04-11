ضبط«22 طن»دقيق مخلوط بالرمل.. وألفي سلعة غذائية منتهية الصلاحية بأسيوط

مراسل« ONA»:

تمكنت مباحث التموين بأسيوط، من ضبط «22 طن دقيق» بلدى مدعم إستخراج 82% ، معبأة داخل 440 شيكارة مخلوطاً بالحصا والرمل وغير صالح للإستهلاك الآدمى خلال حملة اليوم الواحد .

وأوضح العميد عصام أبو شقه مدير مباحث التموين بأسيوط ، أنه تم خلال الحملة ضبط حوالى « 15 كيلو لحوم» غير صالحة للإستهلاك الآدمى، و16 كيلو من الآيس كريم بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، و7.5 كيلو جرام من عسل النحل مجهول المصدر ،وأكثر من ألفي سلعة غذائية منتهية الصلاحية.

وأضاف ، أن إجمالى القضايا التى تم تحريرها بلغت« 41 »قضية لمخالفات تموينية متنوعة، منوهاً علي إستمرار الحملات بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط ، خلال الفترة القادمة لإحكام الرقابة على الأسواق وتنقيتها من السلع الفاسدة.