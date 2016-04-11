الليلة.. عرض الفيلم التسجيلى «مارسيل» فى برنامج «أتفرج يا سلام»

يستضيف برنامج “اتفرج يا سلام”، الناقد السينمائي أحمد شوقي والمخرج إسلام شامل لعرض ومناقشة مقاطع من الفيلم التسجيلي الطويل “مارسيل”،وذلك في العاشرة والنصف مساء اليوم الاثنين على القناة الثانية (الأرضية والفضائية) بالتليفزيون المصري.

الفيلم مدته (72 دقيقة)و يحكي سيرة حياة عازفة البيانو المصرية “مارسيل متى”،واختير للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان بكين لأفلام المرأة بالصين،بعد مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية في يناير الماضي.

و درس إسلام شامل “مخرج الفيلم” العزف على آلة البيانو،وحصل على الدبلومة الموسيقية من معهد الكونسيرفتوار قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للسينما.

برنامج “اتفرج يا سلام” إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب وإخراج عبد السلام جنيدي،وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية،وإلقاء الضوء على مضامينها،ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين