مدرب حراس الأهلي: صفقات جديدة؟ يريدون هز الاستقرار

منذ مسماه الجديد نافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي عدد من النجوم الكبار، وفي أعوامه الأولى وحتى موسم 1997-1998 دوما كان هناك مهاجمين إنجليزيين.

كسرت القاعدة في موسم 1998-1999 ثم عادت لأخر مرة في موسم 1999-2000، ومنذ ذلك الحين إما أن يتواجد اسم إنجليزي في المركز الثاني أو لا يتواجد من الأساس.

وهذا الموسم ولأول مرة منذ 16 عاما يتنافس كلا من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنام هوتسبير على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي هدافو الدوري الإنجليزي منذ انطلاقه بمسماه الحديث.

موسم 1992-1993

في ذلك الموسم تنافس أكثر من 7 لاعبين إنجليز على لقب هداف الدوري الإنجليزي لكن المنافسة احتدمت بين تيدي شيرنجام مهاجم نوتينجهام فورست وتوتنام في ذلك الوقت وليس فيردناند مهاجم كوينز بارك رينجرز ودين هودلسورث مهاجم ويمبلدون، وتوج بها تيدي برصيد 22 هدفا متفوقا على ليس بهدفين.

موسم 1993-1994

مجددا تنافس 7 مهاجمون إنجليز على لقب الهداف، والمنافسة احتدمت بين أندي كول مهاجم نيوكاسل يونايتد وآلان شيرر مهاجم بلاكبيرن روفرز في ذلك الوقت ومات لو تيسييه مهاجم ساوثامبتون، لكن تفوق كول برصيد 34 هدفا متخطيا شيرر بـ31 هدفا ومات بـ25 هدفا وكريس سوتون مهاجم نورويتش بنفس رصيد مات.

موسم 1994-1995

تنافس خمسة لاعبين إنجليز على الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي، آلان شيرر من بلاكبيرن وروبي فاولر من ليفربول وليس فيردناند من كوينز وستان كوليمور من نوتينجهام فورست وأندي كول مهاجم نيوكاسل ثم مانشستر يونايتد، وتفوق شيرار بـ34 هدفا متخطيا فاولر صاحب الـ25 هدفا وليس فيرديناند صاحب الـ24 هدفا وكولي مور صاحب الـ22 هدفا.

موسم 1995-1996

حافظ آلان شيرر على لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا، بعد منافسة محتدمة مع الثنائي روبي فاولر مهاجم ليفربول بـ28 هدفا وليس فيردناند مهاجم نيوكاسل يونايتد في ذلك الوقت بـ25 هدفا.

موسم 1996-1997

استمر شيرر في الحفاظ على لقب هداف الدوري الإنجليزي هذه المرة مع نيوكاسل يونايتد برصيد 25 هدفا متفوقا على إيان رايت من أرسنال بـ23 هدفا وروبي فاولر من ليفربول بـ18 هدفا.

موسم 1997-1998

شهد منافسة بين لاعبين إنجليزيين على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وتساوي 3 لاعبين في نفس رصيد الأهداف وهم ديون دوبلين من كوفنتري سيتي برصيد 18 هدفا ثم مايكل أوين مهاجم ليفربول في ذلك الوقت وكريس سوتون مهاجم بلاكبيرن روفرز في ذلك الوقت.

موسم 1998-1999

توج الهولندي جيمي فلويد هاسيلباينك مهاجم ليدز يونايتد بلقب الهداف بـ18 هدفا بالتساوي مع مايكل أوين مهاجم ليفربول ودوايت يورك مهاجم مانشستر يونايتد.

موسم 1999-2000

أخر موسم شهد اثنين من إنجلترا يتنافسان على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج كيفن فيليبس مهاجم سندرلاند كهداف للدوري برصيد 30 هدفا، ثم ألان شيرار في المركز الثاني برصيد 23 هدفا.

موسم 2000-2001

عاد الهولندي جيمي فلويد هاسيلباينك وكان مهاجما لتشيلسي في ذلك الوقت لصدارة الهدافين برصيد 23 هدفا متفوقا على الإنجليزي ماركوس ستيوارت مهاجم إبسويتش تاون برصيد 19 نقطة.

موسم 2001-2002

توج الفرنسي تيري هنري مهاجم أرسنال هدافا للدوري في ذلك الموسم بتسجيله 24 هدفا متفوقا على جيمي فلويد هاسيلبانيك مهاجم تشيلسي ورود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد وآلان شيرر مهاجم نيوكاسل يونايتد بـ23 هدفا لكلا منهم.

موسم 2002-2003

تمكن المهاجم الهولندي رود فان نيستلروي نجم مانشستر يونايتد من الفوز بلقب هداف الدوري بتسجيله 25 هدفا بفارق هدف عن تيري هنري نجم أرسنال في المركز الثاني.

موسم 2003-2004

احتل تيري هنري صدارة الهدافين في ذلك الموسم رفقة أرسنال بتسجيله 30 هدفا، متفوقا على ألان شيرار مهاجم نيوكاسل يونايتد بـ22 هدفا.

موسم 2004-2005

استمر تيري هنري في صدارة هدافين الدوري الإنجليزي برصيد 25 هدفا مع أرسنال، متفوقا على الإنجليزي أندي جونسون مهاجم كريستال بالاس الذي سجل 21 هدفا.

موسم 2005-2006

واصل تيري هنري صدارته لقائمة الهدافين مع أرسنال برصيد 27 هدفا في ذلك الموسم متفوقا على الهولندي رود فان نيستلروي مهاجم مانشستر يونايتد بـ21 هدفا.

موسم 2006-2007

توج ديديه دروجبا هدافا للدوري الإنجليزي في ذلك الموسم مع تشيلسي برصيد 20 هدفا متفوقا على الجنوب أفريقي بيني ماكارثي مهاجم بلاكبيرن روفرز والذي سجل 18 هدفا.

موسم 2007-2008

توج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد في ذلك الموسم هدافا بـ31 هدفا، متفوقا على فيرناندو

توريس مهاجم ليفربول في ذلك الوقت بـ24 هدفا وهو نفس ما سجله إيمانويل أديبايور مهاجم أرسنال.

موسم 2008-2009

توج نيكولاس أنيلكا مهاجم تشيلسي في ذلك الموسم بلقب هداف الدوري برصيد 19 هدفا، متفوقا على كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الذي سجل 18 هدفا.

موسم 2009-2010

عاد ديديه دروجبا للفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي بريد 29 هدفا متفوقا على الإنجليزي واين روني مهاجم مانشستر يونايتد بــ26 هدفا، والإنجليزي دارين بنت مهاجم سندرلاند بـ24 هدفا.

موسم 2010-2011

في ذلك الموسم تساوى كلا من البلغاري ديميتار بيرباتوف مهاجم مانشستر يونايتد وكارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي في صدارة الهدافين بـ20 هدفا.

موسم 2011-2012

توج روبن فان بيرسي مهاجم أرسنال في ذلك الموسم هدافا للدوري الإنجليزي الممتاز بـ30 هدفا متفوقا على واين روني مهاجم مانشستر يونايتد بـ27 هدفا.

موسم 2012-2013

استمر روبن فان بيرسي في صدارة هدافين الدوري الإنجليزي بتسجيله 26 هدفا هذا الموسم لكن مع مانشستر يونايتد، متفوقا على لويس سواريز مهاجم ليفربول الذي سجل 23 هدفا.

موسم 2013-2014

تمكن لويس سواريز من أن يحسم لقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 31 هدفا مع ليفربول، متفوقا على زميله دانييل ستوريدج بـ21 هدفا.

موسم 2014-2015

نجح سيرخيو أجويرو أن يفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 26 هدفا مع مانشستر سيتي، متفوقا على هاري كين مهاجم توتنام الذي سجل 21 هدفا.

موسم 2015-2016

حتى الآن سجل هاري كين مهاجم توتنام 22 هدفا، مقابل 21 هدفا لجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وهما أول إنجليزيان يتنافسان على اللقب منذ موسم 1999-2000.