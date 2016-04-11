الأهلي يجيب - هل استقر يول على أسماء اللاعبين الراحلين بنهاية الموسم

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إن الهولندي مارتن يول المدير الفني للفريق لم يناقش ملفي اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الجمعة في الجولة الـ24 من الدوري، وبعدها يلعب ضد يانج أفريكانز في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ للصحفيين: "الوقت لايزال مبكرا للحديث سواء عن اللاعبين الراحلين أو الصفقات الجديدة، خاصة أن الفريق مقبل على مباريات في غاية الصعوبة سواء في الدوري أو دوري الأبطال ويحتاج إلى أقصى قدر من التركيز".

وتابع "يول أيضا لم يطالب برحيل أي لاعب ولم يبد رأيه النهائي أيضا في ملف اللاعبين المعارين، والرجل مشغول بالتحضير لمواجهتي إنبي ويانج أفريكانز".

وأضاف عبد الحفيظ "ومن الصعب أن يفتح يول هذه الملفات الآن خاصة وان الوقت لايزال مبكرا، ولابد وأن يأخذ الوقت الكافي للتقييم بشكل موضوعي واتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الفريق".