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مدرب حراس الأهلي: إكرامي وحجازي لا يتحملان مسؤولية هدف يانج أفريكانز

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مدرب حراس الأهلي: إكرامي وحجازي لا يتحملان مسؤولية هدف يانج أفريكانز مدرب حراس الأهلي: إكرامي وحجازي لا يتحملان مسؤولية هدف يانج أفريكانز

رفض طارق سليمان مدير حراس الأهلي تحميل شريف إكرامي حارس الفريق أو مدافعه أحمد حجازي مسؤولية الهدف الذي سكن مرماه من يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع مضيفه يانج أفريكانز 1-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال، وسجل أحمد حجازي مدافع الفريق الأحمر الهدف التنزاني بالخطأ في مرمى إكرامي. ( شاهد الهدف )

وقال سليمان للموقع الرسمي للأهلي: "إكرامي ظهر في حالة بدنية وفنية متميزة بعد غياب استمر لسبعة أسابيع وبث الطمأنينة لدى الجهاز الفني، خاصة في ظل غياب أحمد عادل عبد المنعم".

وتابع سليمان "الأهلي قدم عرضا مميزا في تنزانيا وكان الأقرب للفوز لولا سوء التوفيق الذي واجه الفريق في العديد من الفرص التي سنحت له خلال شوطي المباراة".

وأضاف "أرفض تحميل إكرامي أو أي لاعب بعينه مسؤولية هدف التعادل الذي أحرزه يانج أفريكانز، لأن الأهداف تأتي في الغالب من أخطاء جماعية للفريق بأكمله".

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