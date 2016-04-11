أهالى أسرى غزة يزورون ذويهم فى سجن "نفحة" الإسرائيلى

>سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، للعشرات من أهالى أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم فى سجن "نفحة" الصحراوى (جنوب إسرائيل).

وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سهير زقوت - فى تصريح صحفى - إن 66 من ذوى الأسرى بينهم 16 طفلا توجهوا عبر معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع صباح اليوم لزيارة 37 معتقلا فى سجن "نفحة".

ويقوم أهالى أسرى غزة بزيارة ذويهم فى السجون الإسرائيلية يوم الاثنين من كل أسبوع بتنسيق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتتزامن الزيارة مع اعتصام دائم يقيمه أهالى الأسرى فى الضفة الغربية وقطاع غزة ومدينة القدس المحتلة أمام مقرات الصليب الأحمر للتضامن مع أبنائهم وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ويقبع فى سجون الاحتلال الإسرائيلى ما يقرب من 7 آلاف معتقل فلسطينى موزعين على 22 سجنا ومركز توقيف، بينهم حوالى 300 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.

>