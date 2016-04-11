بوكيتينو: أين كنت عندما سجل لاميلا؟ في المرحاض

فسر محمد عبد المنعم "شطة" رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الإفريقي لماذا يتم توجيه القرعة التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وأوضح لاعب الأهلي السابق أن بُعد المسافات بين دول إفريقيا إضافة للفارق الكبير في المستوى بين الأندية يحتم على الكاف وضع عدة معايير عند إجراء القرعة ليس من بينها تصنيف الفرق حسب القوة.

وقال شطة عبر قناة LTC:"عملية التصنيف والتي قد تؤدي مثلا إلى مواجهة فريق من مدغشقر بأخر مصري تتسبب في انسحابات كثيرة من الأندية".

وأضاف "فهناك أندية تقرر الانسحاب بسبب التكاليف الباهظة للسفر، وهناك من ينسحب لمعرفته المسبقة أنه سيودع البطولة بعدما أوقعته القرعة أمام فريق كبير".

وتابع "الاتحاد الإفريقي يحاول بقدر الإمكان مراعاة هذا الأمر، لا يوجد تصنيف في القرعة التمهيدية التي تتم في حضور ممثلي الأندية".

وأردف "هذا الأمر أيضا لم يلق قبول البعض، فالسودان مثلا اشتكت من كثرة مواجهة الفرق المصرية بسبب نظام الاتحاد الإفريقي".

وواصل "الكاف يراعي الفروق بين الأندية حتى يمنح الفرصة للفرق الضعيفة. فلو تم تصنيف الفرق حسب القوة ستهيمن أندية محدودة على المسابقات دائما".

وشهدت قرعة دوري أبطال إفريقيا هذا العام وقوع زيسكو يونايتد بطل زامبيا في مواجهة ستاد مالي بدور الـ16، أما الزمالك بطل مصر فوقع في طريق وصيف الجزائر مولودية بجاية الذي كان قد أطاح ببطل تونس النادي الإفريقي.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يمنح الفرصة للفرق الضعيفة في المسابقات القارية عن طريق قرعة موجهة في الأدوار التمهيدية، وهو ما منح فرصة المشاركة في دور المجموعات لدوري الأبطال لأندية مثل باتي بوريسوف البيلاروسي ومالمو السويدي ودينامو زغرب الكرواتي وأستانا الكازاخستاني وماريبور السلوفيني وأبويل القبرصي ولودوجوريتس البلغاري.