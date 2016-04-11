بالصور.. هنا شيحه تفتتح «قبل زحمة الصيف»..وإستياء الصحفيين

كتب: هاني صابر

حرصت الفنانة هنا شيحه، مساء أمس الأحد، علي حضور العرض الخاص لفيلمها السينمائي الجديد«قبل زحمة الصيف»، والذي أقيم في سينما نايل سيتي ، بحضور فريق العمل ماجد الكدواني وأحمد داوود .

وكانت حالة إستياء شديدة تعرض لها الفيلم من الصحفيين قبل العرض الخاص للفيلم بيوم ، بسبب إبلاغ الشركة المنظمة للعرض الخاص الصحفيين ، بإقتصار الدخول علي عدد محدود من الصحفيين والقنوات الفضائية، ممن تم دعوتهم للحضور.

كما حرص عدد من الفنانين الحضور لتهنئة اسرة الفيلم ، ومنهم كندة علوش والمنتج والسيناريست محمد حفظي ، والمخرج داوود عبد السيد .

الفيلم تدور أحداثه الدرامية فى قرية سياحية على شاطئ البحر، ويرصد علاقات مجموعة من الشخصيات التي تلتقي قبل بدء موسم الصيف ، ويشارك في بطولة الفيلم بانب هنا الفنان القدير ماجد الكدواني وأحمد داوود ولانا مشتاق وهاني المتناوي ، ومن إخراج محمد خان .