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بالصور.. جامعة القاهرة تتزين لاستقبال خادم الحرمين

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بالصور.. جامعة القاهرة تتزين لاستقبال خادم الحرمين بالصور.. جامعة القاهرة تتزين لاستقبال خادم الحرمين
تستعد جامعة القاهرة لاستقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمنحه درجة الدكتوراه الفخرية تقديرًا لجهوده، وزينت ميدان النهضة "شعب الجيزة يرحب بجلالة الملك.. حللت بأرض أهلا وسهلا"، وسط تشديدات أمنية، مع استمرار الدراسة فى جامعة القاهرة، وتم توجيه الطلاب إلى الدخول من باب كلية التجارة أمام المدينة الجامعية.

وتم تعديل عدة محاور مرورية فى محيط الجامعة أمام القادمين من ميدان الجيزة إلى الدقى، ومن محور صفط اللبن إلى الدقى، ومن الدقى والشوارع المحيطة إلى ميدان الجيزة، وتسلم الحرس الجمهورى منطقة الاحتفال فى قبة جامعة القاهرة مع الباب الرئيسى للجامعة استعدادا للاحتفالية المنتظر أن تبدأ بعد قليل.

وقالت جامعة القاهرة فى بيانٍ لها، إن خادم الحرمين الشريفين شخصية عالمية محورية لها تأثير بالغ ومشهود فى محيطها العربى والدولى، وأن منحه الدكتوراه الفخرية يأتى نظرًا لإسهاماته البارزة فى خدمة العروبة والإسلام والمسلمين، ومساندته لمصر وشعبها، ولدوره البارز فى دعم جامعة القاهرة.

وأضافت الجامعة، فى حيثيات قرار منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين، أنها تكريم له بعد إطلاقه مشروعًا تاريخيا لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة، بما يؤدى إلى تمكينها من أداء رسالتها نحو مجتمعها المصرى ومحيطها العربى.

جامعة القاهرة -الملك سلمان بن عبد العزيز (1)

جامعة القاهرة -الملك سلمان بن عبد العزيز (2)

جامعة القاهرة -الملك سلمان بن عبد العزيز (3)

جامعة القاهرة -الملك سلمان بن عبد العزيز (4)


>جامعة القاهرة تحتفل اليوم بخادم الحرمين وتمنحه الدكتوراه الفخرية

ننشر ترتيبات جامعة القاهرة لحفل تسليم الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين.. الملك سلمان يصل الحرم الجامعى الحادية عشر صباحاً بصحبة رئيس الوزراء.. ويتسلم الشهادة الفخرية رقم 80.. ويلقى كلمة تحت القبة

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