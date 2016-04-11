بالفيديو..ضبط 4 عاطلين قتلوا ربة منزل بعد تكبيلها والاستيلاء على مصوغاتها فى سوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز طما بسوهاج، برئاسة الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث المركز، من كشف غموض العثور على جثة سيدة فى منزل عائلتها مقيدة اليدين والقدمين وسرقة مصوغاتها الذهبية وبعض الأموال، وتبين أن وراء الحادث 5 متهمين، وتم ضبط 4 منهم، ومازالت الجهود مستمرة لضبط الخامس.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغاً من العميد جلال أبو سحلى، مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة سيدة بناحية قرية مشطا مكبلة اليدين والأرجل بحبل بلاستيكى .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية، وقاده العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقاده الرائد أحمد صلاح رئيس مباحث مركز شرطة طما، وضباط وحدة مباحث المركز، وتبين أن مقدم البلاغ "مصطفى أحمد محمد حاتم" (33 سنة - مزارع)، ويقيم بناحية مشطا أفاد فيه بعثوره على جثة عمته "عفاف. م. ح" (65 سنة - ربه منزل مطلقة" متوفية بمنزل العائلة بالطابق الثانى، ومسجاة على ظهرها ومكبلة الأيدى والأرجل بحبل بلاستيك مع وجود سحجات بالوجه، وتبين من الفحص المبدئى عدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ، وبسؤال أهلها لم يتهموا أحداً بالتسبب فى ذلك.

وتم وضع خطة بحث لكشف ملابسات الجريمة، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الجريمة كلاً من "همام.م.هـ" (24 سنة - عاطل) ومقيم بقرية المدمر بمركز طما، و"مختار.م" وشهرته مختار النق (37 عاما- عاطل) سائق ومقيم بقرية مشطا، و "محمد.أ.م" (21 سنة - عاطل) ومقيم بالمدمر، و"سامى.م.م" وشهرته سامى الدكر (25 عاما- سنة ) ومقيم بالمدمر، و"محمد.ج.م" وشهرته محمد دقدق، (21 سنة - عاطل) ومقيم بالمدمر، وأكدت التحريات السرية ارتكاب المتهمين للواقعة لسرقة مصوغات المجنى عليها وأموالها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط جميع المتهمين عدا الأخير، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة تفصيليا، حيث اتفقوا جميعا فى وقت سابق على ارتكاب الجريمة بسرقة مصوغات وأموال المجنى عليها، وجهزوا الأدوات اللازمة لتوثيقها وشل حركتها والإجهاز عليها فى حال مقاومتها لسابقة معرفة المتهم الثانى بأنها "مطلقة" وامتلاكها كمية من المصوغات الذهبية والأموال، نظراً لوجود علاقة صداقة بينه وبين المبلغ "نجل شقيق المجنى عليها" والقاطن معها بذات المنزل.

وكشفت التحريات أن المتهم الثانى راقب الطريق، بينما دخل باقى المتهمين مسكن المجنى عليها من خلال الباب الرئيسى، ووثقوا يديها ورجليها وكمموا فمها بالشريط اللاصق العريض المستخدم فى تغطية الجروح، وتمكنوا من الاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالى قدره 3500 جنيه، وبعض الأوراق الخاصة بها ولاذوا جميعاً بالفرار بسيارة المتهم الرابع.

وأوضحت التحريات أن المتهمين اقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم، وتم ضبط جميع المصوغات الذهبية بمنطقة مقابر قرية المدمر، وتم ضبط "2 سلسلة ذهبية وكردال و2انسيال، و5 غويشة، و3 عقد، وسلسلة، و3 قلوب ذهبية وكمية من الذهب الكسر، و5 حلق".

وتحرر عن ذلك المحضر 1206، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط وإحضار المتهم الهارب.

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