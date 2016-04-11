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إصابة أمين شرطة باختناق أثناء مشاركته فى إطفاء حريق بسوهاج

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إصابة أمين شرطة باختناق أثناء مشاركته فى إطفاء حريق بسوهاج إصابة أمين شرطة باختناق أثناء مشاركته فى إطفاء حريق بسوهاج
أصيب أمين شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بسوهاج بحالة اختناق وضيق فى التنفس، وذلك أثناء مشاركته فى إخماد حريق نشب بأسطح 3 منازل بناحية قرية أولاد جبارة دائرة مركز العسيرات، وأجريت له الإسعافات الأولية وحالته الصحية جيدة.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة العسيرات، يفيد بنشوب حريق بأسطح 3 منازل بدائرة المركز وإصابة أمين شرطة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد ماجد مؤمن، رئيس مباحث المديرية بتمكن قوات الحماية المدنية، برئاسة العميد علاء الدين السعيد، مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بأسطح عدد"3" منازل ملك عاصم محمد أحمد إبراهيم 25 سنة عامل، وهيثم بركات أحمد حجازى 42 سنة كهربائى، وعلى حمدان الأصيل نور الدين 27 سنة عامل ويقيمون بذات الناحية، ويرجح أن يكون ‏الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، نتج عن ذلك إصابة أمين الشرطة أحمد قناوى غزالى 38 سنة من قوة إدارة الحماية ‏المدنية "بضيق فى التنفس" أثناء مشاركته فى إخماد الحريق وأجريت له الإسعافات الأولية وحالته الصحية جيدة ‏، وانحصرت التلفيات فـى احتراق كمية من القش والبوص والعروق الخشبية، وبسؤال المذكورين رفضوا تحرير محضر بالواقعة، ونفوا الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية.


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