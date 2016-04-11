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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة الملك سلمان

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فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة الملك سلمان فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لمغادرة الملك سلمان

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

 

فتحت الاستراحة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، استعدادًا لمغادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الخرمين الشريفين إلى العاصمة التركية أنقرة.

وأخلت سلطات أمن مطار القاهرة ساحات انتظار السيارات المتواجد بجوار الصالة الرئاسية، وسط عمليات تمشيط واسعة بالكلاب البوليسية، وانظمت الخدمات الامنية بالطرق المؤدية للمطار لتأمين مغادرة خادم الحرمين.

ومن المقرر أن يغادر خادم الحرمين الشريفين مطار القاهرة اليوم الاثنين، متوجهًا إلى العاصمة التركية أنقرة للمشاركة في فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تبدأ على مستوى كبار المسئولين الساعات المقبلة، بينما تعقد في 15 أبريل الجاري على مستوى القادة في دورتها الـ13 بمدينة إسطنبول وتحت شعار”الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام”.

 

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