«الطيب» رئيسًا للجنة تحكيم النقاد في مهرجان «الإسماعيلية الدولي»

كتب: هاني صابر

إختارت جمعية نقاد السينما المصريين ، الناقد السينمائي مجدي الطيب ليترأس لجنة تحكيم النقاد ، لمنح جائزة أفضل فيلم في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثامنة عشر.

وتقام الدورة في الفترة من 20 أبريل ، وحتي 26 ابريل ، علي ان تستمر فعالياتها 6 أيام .

وكان الدكتور أحمد عواض رئيس المركز القومي للسينما ورئيس مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، قد عقد مؤتمراً صحفياً ظهر أمس الأحد، بحضور محافظ الإسماعيلية والناقد السينمائي محمد عاطف مدير المهرجان،للإعلان عن تفاصيل الدورة .