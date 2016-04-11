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5 أطعمة طبيعية تعالج نزلات البرد فى المنزل.. تعرف عليها

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5 أطعمة طبيعية تعالج نزلات البرد فى المنزل.. تعرف عليها 5 أطعمة طبيعية تعالج نزلات البرد فى المنزل.. تعرف عليها
نزلات البرد مرض يصيب الكثير من الأشخاص نتيجة التعرض للتغيرات الجوية المفاجئة، وتساعد بعض الأطعمة الطبيعية فى علاجه بالمنزل كما أوضح الموقع الأسترالى "huffingtonpost"، فى تقيرر نشره مؤخرا.

وأشار التقرير إلى أن الأطعمة التى تحارب وتعالج نزلات البرد، تشمل:
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1- الثوم
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>الثوم يحتوى على خصائص مضادة للميكروبات والجراثيم، وأظهرت العديد من الأبحاث أن الذين يتناولونه بشكل منتظم يكونون أقل إصابة بنزلات البرد، لاحتوائه على الأليسين وهو العنصر الرئيسى النشط المسئول عن خصائص مضادة للميكروبات والجراثيم، ويعمل على مكافحة نزلات البرد أو يقلل خطورتها.

2- الكركم
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>الكركم من التوابل المضادة للالتهابات، ويحتوى على مركب الكركمين الذى له العديد من الخصائص المضادة للجراثيم والفيروسات كما يعزز الجهاز المناعى.

3- شوربة الخضار
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>تشمل الكثير من الخضراوات والتوابل الصحية كالكركم، وهى وجبة غذائية تمد الجسم بالعديد من العناصر التى تقوى جهاز المناعة.

4- شوربة الدجاج
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>شوربة الدجاج تساعد فى تخفيف المخاط بالشعب الهوائية، وتمد الجسم بالكثير من السوائل.

5- الشاى
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>الشاى الأخضر أو الأسود يعزز جهاز المناعة، ويحتوى على مضادات أكسدة تكافح المرض.

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