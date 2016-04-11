بتعمل فحص دورى لسيارتك؟ جسمك أهم.. 3فحوصات منزلية للوقاية من الأمراض الخطيرة

يهتم غالبيتنا بسياراتهم من خلال فحصها دوريا وربما كان ذلك أكثر من اهتمامهم بصحتهم، وهؤلاء لا يعرفون أن أجسادهم تحتاج إلى فحص دورى، لاكتشاف الأمراض قبل ظهور أعراضها ما يساعد الأطباء فى علاجها بسرعة.

وفى السياق دعا أطباء - فى تقرير نشره مؤخرا الموقع البريطانى "ديلى ميل" - كل شخص لتحديد هدف فى 2016 وهو التعرف على حالة أجهزة جسمه لحمايتها وإجراء الصيانة اللازمة لها حتى لا تمرض. وحدد الأطباء - وفقا للتقرير - 3 فحوصات بسيطة تجرى فى المنزل للحماية من الأمراض الحديثة، هى:

1- بالنسبة للسيدات.. الكشف الذاتى على الثدى

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2- للرجال.. التحقق من وجود كرات خاصة فى الخصية

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>الفحص الذاتى يحمى المرأة من سرطان الثدى الذى أخذ فى الانتشار بالعديد من الدول، ولم تعد الإصابة به قاصرة على السيدات بعد سن الـ50، ولكنه يطال الفتيات فى سن مبكرة، ويمكن إجراء الفحص الذاتى فى المنزل كل شهر، ويتم ذلك أثناء الاستحمام عن طريق رفع أحد اليدين فوق الرأس والبحث بالأصبع على أى تكتلات غير عادية أسفل الإبط وفى الثدى أو تغيير فى شكل وحجم الثدى، وعلى السيدات جميعا أن يعرفن أن نسبة شفاء سرطان الثدى أصبحت عالية والاكتشاف المبكر يساعد فى التخلص منه.>لا يفكر كثير من الشباب فى خطر الإصابة بالسرطان، ويظنون أنه لا يصيب سوى الكبار، والحقيقة هى أن سرطان الخصية أكثر انتشارا فى مراحل عمرية صغيرة وفى منتصف العمر أى الأعمار التى تتراوح بين 25 و49 سنة.

ورغم الخوف والذعر من الإصابة بسرطان الخصية فى أعمار مبكرة إلا أن أكثر من 96% من الرجال المصابين به يشفون منه طالما اكتشفوه مبكرا، وهذه النسبة الكبيرة لا تأتى إلا بإجراء الفحص الشهرى، وفى حالة وجود كرات صغيرة أو تغيير فى شكل الخصية توجه الشخص فورا ودون تردد إلى الطبيب.

3- مراقبة الوزن وقياس الخصر

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>بقاء العين على وزنك ومقاس خصرك أكبر وسيلة للحماية من الأمراض التى أصبح العالم يصرخ من انتشارها، ومنها أمراض القلب، السكر، وبعض أنواع السرطان، وهذه المراقبة لا تعنى الإصابة بهوس الوزن المثالى ولكن هناك مقاييس محددة يمكن الحصول عليها من طبيب التغذية ترشد الفرد للوزن والمقاس الذى يجب أن يكون عليه لمنع إصابته بالأمراض.

ويتم تحديد هذا الوزن وفقا للطول ووزن العضلات، والوصول إلى هذه المقاسات ليس أمرا صعبا، ويكون بالاعتماد على تناول الوجبات الصحية وممارسة الرياضة.

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