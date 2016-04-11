قلته دليل على الاكتئاب.. معلومات عن صحتك العضوية والنفسية اعرفها من عرقك

هناك العديد من العلامات والمؤشرات التى تظهر فى الجسم وتنذر بالإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الطبية. ونسلط الضوء فى هذا التقرير على مجموعة من العوامل المرتبطة بإفراز العرق، سواء بالزيادة أو النقصان، حسبما نشر مؤخرا موقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وتشمل:

1.العرق المالح قد يكون دليلا على مشاكل صحية، وأن جسمك يحتوى على تركيزات قليلة من الصوديوم، ويظهر فى شكل حرقان بالعين أو الشعور بلسعة على الجروح والتقرحات بالجلد، وقد تظهر خطوط بيضاء على الوجه والملابس، لذا ينصح فى هذه الحالة بإضافة الملح إلى الطعام.

>2. قد يكون إفراز العرق بكثافة علامة على إفراطك فى تناول القهوة لأنها تحفز الجهاز العصبى، وتزيد من إفراز العرق.

3.قد يكون إفراز العرق دلالة على أنك تستخدم مزيلات العرق بشكل خاطئ، كما هو الحال عند استخدام مزيل العرق عقب الاستحمام فى الصباح أو قبل الخروج من المنزل مباشرة، بينما الأمر الأمثل هو استخدام المستحضر عندما يكون جلد الإبط جافا، كما أوضح أنه فى حالة الاحتياج للحصول على الدش فى الصباح، فيجب وضع مزيل العرق قبل النوم.

4. رائحة العرق السيئة قد تكون دلالة على الإصابة بعدوى ميكروبية، ودخول جهازك المناعى فى معركة معها، لذا يجب استشارة الطبيب حال تغيير رائحة العرق.

5.قلة إفراز العرق قد يكون دليلا على الإصابة بالاكتئاب والقلق النفسى الشديد.

6. غالبا ما تفرز السيدات الحوامل العرق بكثافة بسبب زيادة إفراز الهرمونات وزيادة التمثيل الغذائى وضخ الدم.

- عرق العافية.. ولو مبتعرقش متفرحش لأنك معرض لمخاطر صحية أهمها حصوات الكلى

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