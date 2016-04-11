إنشاء أكبر مصنع فى الفيوم لاستخراج الملح بالشرق الأوسط بتكلفة 9 مليارات

قال المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، إنه سيتم قريبا البدء فى إنشاء أكبر مصنع لاستخراج الملح على شاطئ بحيرة قارون، وهو أكبر مصنع بالشرق الأوسط، وسيكون مصدرا للدخل القومى الأول بالمحافظة.

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا وضع التصور النهائى للمشروع، والذى سيتم إنشاؤه بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وتصل تكلفته الإجمالية إلى 9 مليارات جنيه، مؤكدا أن المشروع سيوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة .

وأكد محافظ الفيوم أنه تم إجراء تحليل لمياه البحيرة، وكانت النتائج مبشرة وجيدة جدا، وأكدت النتائج أن هذا المصنع سيحدث طفرة فى المحافظة.

وصرح محافظ الفيوم بأنه تم الانتهاء من الموافقات والتصريحات الخاصة باعتماد 2600 فدان شمال بحيرة قارون لإقامة أضخم مشروع سياحى تشهده المحافظة.

وأكد أن هذه المشروعات سيتم الإعداد قريبا لطرحها للمستثمرين، وتشمل إقامة مدينة سياحية عملاقة على مساحة 400 فدان شمال بحيرة قارون بتكلفة 2 مليار جنيه مصرى، وتستهدف جذب 600 ألف سائح من القاهرة والإسكندرية والمحافظات، خاصة سياحة العائلات، وستحتوى على سيان بارك وفندق وسينما وغابات مفتوحة ومستشفى للسياحة العلاجية وغابات مفتوحة وهايبر وأكبر نادى للصيد ومراقبة الطيور المقيمة والمهاجرة بمحافظة الفيوم وشاشات عرض يتم فيها رؤية ومراقبة الطيور ومرصد للنجوم ومعرض للصناعات اليدوية التى تشتهر بها المحافظة، وتستهدف المدينة تشغيل حوالى 3500 عامل مباشر من أبناء المحافظة ومدينة ملاهى عالمية، بالإضافة إلى السياحة البيئية وعمل ممشى سياحى عالمى على بحيرة قارون. وأضاف محافظ الفيوم أن المحافظة تجهز لإنشاء قاعة مؤتمرات ضخمة ومختلفة تجذب أنظار الجميع للفيوم وتغير مفهوم السياحة.

- ضبط 17 إخوانيا بينهم مسئولون عن تمويل الجماعة بالفيوم

>