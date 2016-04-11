بدء سريان وقف إطلاق النار باليمن واتهامات متبادلة بخرقه من اللحظة الأولى

>دخل اتفاق وقف اطلاق النار بين القوات الشرعية التابعة للحكومة اليمنية وبين مليشيات الحوثيين وصالح حيز التنفيذ تمهيدا لجولة المشاورات الثالثة بينهما فى الكويت بعد أسبوع لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 وإحلال السلام فى اليمن وسط توقعات بألا تستمر الهدنة طويلا .

وقد بعث عبد الملك المخلافى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس الوفد اليمنى فى المشاورات برسالة إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد أكد فيها التزام الحكومة اليمنية بشروط وإحكام وقف الأعمال القتالية والتى تم اقتراحها من قبل الأمم المتحدة.

وأوضح المخلافى فى الرسالة التى بثتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الرئيس اليمنى وجه كافة القيادات العسكرية بالالتزام بوقف العمليات القتالية الساعة الثانية عشرة صباح اليوم .. مشيرا الى ان قيادة قوات التحالف العربى كانت قد أصدرت بيانا أكدت فيه التزامها بوقف اطلق النار بناء على الرسالة الرئيس إلى التحالف.

وأضاف وزير الخارجية انه تم عقد مجموعة من الاتفاقات على مستوى المحافظات التى تدور فيها المواجهات تحت رعاية قوات التحالف برئاسة السعودية وذلك فى منطقة ظهران جنوب المملكة بين ممثلين من الحكومة اليمنية ومن الحوثيين من أجل وقف العمليات القتالية وفك الحصار عن المدن المحاصرة والسماح للمواد الغذائية والأدوية بالدخول إلى هذه المناطق.

وأكد المخلافى أن الحكومة قدمت كل ما يمكن لضمان وقف اطلق النار وتخفيف المعاناة عن الشعب والتوجه إلى الكويت فى ظل أجواء إيجابية على أمل أن يلتزم الطرف الآخر بكل الشروط والاتفاقات التى وقعت.

>وعلى الجانب الآخر أكدت جماعة أنصار الله الحوثيين وحليفها حزب المؤتمر المؤتمر الشعبى العام برئاسة صالح التزامهما بوقف إطلاق النار الذى يدخل حيز التنفيذ من منتصف الليل.

وأوضح مصدر مسئول أنه وفى ضوء المشاورات والمناقشات التى أجريناها مع الأمم المتحدة خلال الأيام الماضية سلمنا رسالة بالتزامن مع وقف إطلاق النار إلى مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بما يضمن إيقاف كافة الأعمال القتالية والعمليات والتحركات العسكرية البرية والبحرية والجوية على كامل أراضى الجمهورية اليمنية .

وأضاف المصدر أننا سلمنا أيضا كشفا بأسماء المندوبين فى اللجان المحلية لتثبيت وقف اطلاق النار ..وأعرب عن أمله فى التزام الأطراف الأخرى باحترام وقف إطلاق النار والالتزام بمتطلباته فور دخوله حيز التنفيذ.

كما أكد العميد شرف غالب لقمان المتحدث الرسمى للقوات المسلحة فى صنعاء التزام الجيش واللجان الشعبية / الحوثيين / بوقف إطلاق النار ابتداء من منتصف الليل مع احتفاظنا بحق الرد فى مواجهة أى خروقات.

وبذلك فان الطرفين التحالف العربى والقوات الشرعية من جانب والحوثيين وصالح من جانب آخر قد تعهدا بالالتزام بوقف إطلاق النار مح حقهما فى الرد على أى خرق له .

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