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مجموعة السبع تدعو إلى "تسريع" مكافحة تنظيم داعش فى العراق وسوريا

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مجموعة السبع تدعو إلى "تسريع" مكافحة تنظيم داعش فى العراق وسوريا مجموعة السبع تدعو إلى "تسريع" مكافحة تنظيم داعش فى العراق وسوريا

>دعا وزراء خارجية مجموعة السبع فى بيان مشترك نشر فى ختام اجتماعهم فى هيروشيما الاثنين، الى "تسريع" مكافحة تنظيم داعش.

وقال وزراء خارجية القوى الغربية السبع الكبرى إنه فى مواجهة "التهديد العالمى للإرهاب ندعم بحزم إرادة التحالف فى تكثيف وتسريع الحملة ضد تنظيم داعش فى العراق وسوريا".
>ودعا وزراء خارجية دول السبع إلى "عالم خال من الأسلحة النووية"، وذلك فى "إعلان هيروشيما" الذى تلى زيارة تاريخية قام بها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى إلى المدينة التى تشكل رمزا للقصف النووي.

وقال وزراء الخارجية "نؤكد من جديد التزامنا إقامة عالم أكثر أمانا وايجاد ظروف لعالم بلا اسلحة نووية". وذكروا بين التحديات "استفزازات كوريا الشمالية المتكررة ".
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