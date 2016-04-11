ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان إلى خمسة قتلى

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب البلاد أمس – وبلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر – إلى خمسة قتلى.

وذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن العديد من الأشخاص قد أصيبوا في مناطق متفرقة من البلاد جراء الزلزال القوي الذي شعر به أيضا المواطنون في كل من أفغانستان والهند المجاورتين لباكستان ، مشيرة إلى أن الهزة الأرضية تسببت في تدمير عدة منازل.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قد أعلنت أن مركز الزلزال وقع بالقرب من منطقة “شترال” الباكستانية وعلى عمق 210 كيلومترات.