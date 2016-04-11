لحواء.. 3 نصائح لتحسين خصوبتك وقدرتك على الإنجاب.. اعرفيها واتبعيها

وكشف تقرير نشره مؤخرا الموقع الأسترالى ".huffingtonpost"عن 3 نصائح غذائية لتحسين الخصوبة عند النساء، تشمل:

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الأطعمة الصحية تساهم فى زيادة نسبة الخصوبة للرجل والمرأة، بجانب دورها الكبير فى حماية جسم الإنسان من الأمراض، كما أن أساليب التغذية الخاطئة قد تؤثر على الخصوبة.>1- تقليل الأطعمة التى تحوى سكريات عالية، حيث أثبتت الأبحاث أن النساء اللائى يعانين من ارتفاع نسبة السكر فى الدم، أكثر عرضة لمشاكل فى الخصوبة بنسبة تصل 92%، مقارنة بغيرهن اللائى يعتمد نظامهن الغذائى على وجبات غنية بالكربوهيدرات والحبوب الكاملة التى تحسن الخصوبة بخفض مستويات الإنسولين.

2- الإكثار من الأطعمة الغنية بالبروتين، لأن الجسم يحتاج البروتين بشكل يومى لخلق هرمونات جديدة فيه، وتشير الأبحاث إلى أن تناول 25 جراما من البروتين الحيوانى مع 25 جراما من البروتين النباتى يساعد فى تحسين الخصوبة بنسبة تصل لـ 50%.

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3- خفض نسبة الدهون فى الجسم:

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>تناول الأطعمة التى تساعد على زيادة الدهون بالجسم كالمصنعة والوجبات الخفيفة والجاهزة، والأطعمة التى تحوى الدهون السيئة، تقلل مستوى الخصوبة وتضعف قدرة المبيض.

كما أن تناول الأطعمة الغنية بالدهون الجيدة تحسن صحة البويضات والخصوبة، وهذه الأطعمة تشمل الأفوكادو والمكسرات والطماطم والحبوب الكاملة.

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