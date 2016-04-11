الفلسطينيون يعقدون الآمال على أوباما فى نصرة قضيتهم مع قرب انتهاء ولايته

>يأمل الفلسطينيون أن يستغل الرئيس الأمريكى باراك أوباما الشهور الأخيرة من ولايته الثانية فى استكمال سلسلة إنجازاته التى بدأها بإيران وكوبا لدعم قضيتهما.

الخطوة الأولى ستكون إعادة طرح قرار مجلس الأمن الدولى الرامى إلى مساءلة الحكومة الإسرائيلية عن بناء المستوطنات فى الضفة الغربية، والذى استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضده عام 2011.

وقال وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى فى مقابلة معه إن الأمل معقود على خروج أوباما، الذى تحرر من المخاوف الانتخابية، عن البروتوكول الأمريكى وعدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض هذه المرة.

وقال المالكى "هناك مؤشرات على أن الرئيس باراك أوباما ربما يحاول وضع أسس لحقبة جديدة بخصوص القضية الفلسطينية الإسرائيلية قبل مغادرة البيت الأبيض بعد إنجازاته مع إيران وكوبا، ومن ثم ربما تفاجئ الإدارة الأمريكية إسرائيل بالتصويت لصالح القرار الفلسطينى أو على الأقل عدم استخدام حق النقض ضده."

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