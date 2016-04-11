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جامعة القاهرة تحتفل اليوم بخادم الحرمين وتمنحه الدكتوراه الفخرية

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جامعة القاهرة تحتفل اليوم بخادم الحرمين وتمنحه الدكتوراه الفخرية جامعة القاهرة تحتفل اليوم بخادم الحرمين وتمنحه الدكتوراه الفخرية
تمنح جامعة القاهرة اليوم الاثنين، الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تقديرًا لجهوده ودوره المتفرد.

وقالت جامعة القاهرة فى بيانٍ لها، إن خادم الحرمين ذى شخصية عالمية محورية لها تأثير بالغ ومشهود فى محيطها العربى والدولى، وأن منحه الدكتوراه الفخرية نظرًا لاسهاماته البارزة فى خدمة العروبة والإسلام والمسلمين، ومساندته لمصر وشعبها، ولدوره البارز فى دعم جامعة القاهرة.

وأضافت الجامعة، فى حيثيات قرار منح الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين، أنها تكريم له بعد إطلاقه مشروعًا تاريخيًا لتطوير مستشفيات جامعة القاهرة، بما يؤدى إلى تمكينها من أداء رسالتها نحو مجتمعها المصرى ومحيطها العربى.


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