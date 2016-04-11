الأرصاد: الطقس معتدل على السواحل مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للأتربة جنوبا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر ، فمعتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف ، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 20 31

>الإسكندرية 17 22

>مطروح 14 20

>بورسعيد 18 27

>دمياط 17 25

>بلطيم 17 23

>الإسماعيلية 19 32

>السويس 19 32

>العريش 18 28

>نخل 17 29

>طابا 17 28

>الطور 20 30

>مرسى علم 20 30

>الغردقة 21 31

>شرم الشيخ 21 31

>رفح 17 24

>كاترين 15 25

>سيوة 18 30

>المنيا 19 33

>الفيوم 19 32

>رأس سدر 21 28

>أبوسمبل 20 37

>وسط الدلتا 20 30

>أسيوط 22 35

>سوهاج 23 37

>الأقصر 24 37

>أسوان 25 38

>شلاتين 23 32

>حلايب 25 31

>الوادى الجديد 24 36

>قنا 24 34

>نويبع 24 30

>السلوم 15 23

موضوعات متعلقة..

>

حالة الطقس اليوم الإثنين 2016/4/11 فى مصر و الدول العربية