تعرف على أفضل مشروب صينى لعلاج حساسية الجلد

حساسية الجلد من الأمراض التى تصيب الكثيرين نتيجة العديد من العوامل الخارجية والمرضية، التى يمكن علاجها. وكشف الدكتور ليو جالان - الرائد فى عالم الطب التكاملى، فى تقرير نشره مؤخرا الموقع الأمريكى"mind body green" - عن أفضل مشروب للمصاب بحساسية الجلد والالتهاب، وهو نوع خاص من الشاى الصينى "أولونج"، الذى اكتشف العلم الحديث أنه يوفر كثيرا من الفوائد المضادة للحساسية، وهو مصنوع من أوراق الشاى المخمرة جزئيا التى لها نكهة مميزة بعيدة عن مذاق الشاى الأخضر والأسود.

وأشار التقرير إلى أن أوراق شاى أولونج غنية بمركبات طبيعية تسمى الكاتشين وهى من مضادات الأكسدة، وتعد من عائلة مركبات الفلافونويد.

وأظهرت دراسة أجريت باليابان على المصابين بحساسية الجلد أثبتت تحسنا ملحوظا فى حالاتهم خلال شهر واحد من تناولهم شاى أولونج الصينى، وتبين أن مضادات الأكسدة الموجودة فى أولونج أكثر فاعلية من الموجودة فى الشاى الأخضر.

وعن طريقة الحصول على شاى أولونج الصينى قال التقرير إنها تتم بتخمير 10 جرامات من الشاى "ما يعادل نحو 3 ملاعق صغيرة من أوراق الشاى المجففة أو 4 أكياس من الشاى" فى الماء المغلى لمدة خمس دقائق، لضمان وجود مضادات الأكسدة بمستويات عالية، وإذا كان الشاى ثقيلا جدا يمكن إضافة قليل من الماء الساخن إليه لتخفيفه والوصول به للتركيز المطلوب.

علشان تتجنب الحساسية.. نصائح لحمايتك عند ارتداء الملابس البوليستر

>

طبيب جلدية: وضع العطور على الجلد والتعرض للشمس يسبب تصبغات بالجلد