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حبس فتاتين متهمتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقى

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حبس فتاتين متهمتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقى حبس فتاتين متهمتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب بالدقى
قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد رئيس المحكمة، وسكرتارية ضياء صبحى بمعاقبة فتاتين بالحبس لمدة عام مع الشغل والنفاذ، ووضعهما تحت المراقبة القضائية لمدة مساوية لمدة العقوبة، ووضعهما تحت المراقبة، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على المتهمتين وهما "إيمان.س"، و" زينب.أ"، لاتهامهما بممارسة الدعارة، وتم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما على ذمة التحقيق، وإحالتهما بعدها إلى محكمة الجنح بقضية حملت رقم 171 لسنة 2016 جنح الدقى، وأيدت المحكمة قرارها السابق.

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