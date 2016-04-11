القبض على عاطل بأسوان لحيازته بندقية خرطوش وطلقات

تمكنت مأمورية أمنية من مباحث مركز إدفو بأسوان من ضبط عاطل لحيازته سلاح نارى بدون ترخيص وطلقات حية، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان قد تلقى إخطاراً يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إدفو القبض على المتهم "أحمد . ص" 47 سنة عاطل ومقيم بدائرة مركز إدفو، وبحيازته بندقية خرطوش عيار 12 مللى و5 طلقات من نفس عيار السلاح المضبوط.

وبمواجهته، أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع حسبما أفادت الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5199 لسنة 2016 م جنح مركز إدفو، و جارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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