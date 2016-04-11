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وزير الداخلية اللبنانى: محاسبة الفساد بالأمن الداخلى مدعاة فخر

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وزير الداخلية اللبنانى: محاسبة الفساد بالأمن الداخلى مدعاة فخر وزير الداخلية اللبنانى: محاسبة الفساد بالأمن الداخلى مدعاة فخر

>قال وزير الداخلية اللبنانى نهاد المشنوق أن محاسبة الفساد فى قوى الأمن الداخلى التابعة لوزارته مدعاة فخر واعتزاز.

وأضاف المشنوق فى كلمة ألقاها خلال افتتاح مبنى القصر البلدى فى بلدة جعيتا ، بحضور راعى الاحتفال البطريرك المارونى اللبنانى بشارة بطرس الراعى إن محاربة الفساد مصدر تشريف لكل اسم ارتبط بمتابعة هذا الملف من أصغر عنصر فى جهاز قوى الأمن الداخلى مرورا بموظفى وزارة الداخلية وصولا لى شخصيا ، وهذا شرف أدعيه .. حسب تعبيره.

وحذر من أن "الحملات على وزارة الداخلية بشخص وزيرها وفريقه والأجهزة الأمنية ، والحملات على أى مؤسسة رسمية فى الدولة ، عبر نشر الإفتراءات والادعاءات الكاذبة ونشر العبارات المسيئة والحاقدة، هى أفعال يعاقب عليها القانون".

وقال " أنا أمين لتاريخى الشخصى ، ولن تسقط أولويتى ، لا فى وزارة الداخلية ولا خارجها ، حيال حماية الحريات العامة المقدسة ، لكن التذرع بالحريات للتغطية على حملات الافتراء والاكاذيب والتشهير والمس بالكرامات من دون أى وجه حق أو مسوغ قانونى هى مسألة لن أقبل بمرورها مرور الكرام".
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