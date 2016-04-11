جامعة المنيا تنظم فعالية "أسبوع الفتيات" سبتمبر المقبل

تستعد جامعة المنيا، لتنظيم فعالية "أسبوع الفتيات"، سبتمبر المقبل، وفى إطار الاستعدادات، نظم نادى العلوم بجامعة المنيا مسابقة قصة الخيال العلمى للعام الجامعى 2015- 2016 .

جاءت المسابقة بمشاركة جميع كليات الجامعة تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس جامعة المنيا، وتشكلت لجنة التحكيم من الدكتور محمد نجيب قناوى كلية الزراعة والدكتورة رشا أحمد مهدى مدرس بكلية التربية قسم علم النفس.

وأكد الدكتور أبو المجد، فى تصريحات صحفية، أن تنمية المواهب ورعاية المبتكرين أصبح ضرورة ماسة من أجل التقدم العلمى والمجتمعى، حيث تسعى الجامعة جاهدة لتنمية قدرات أبنائها، ويعتبر نادى العلوم حاضنة للطلاب لتنمية مهاراتهم العلمية والتكنولوجية، ليتبادلوا فيها خبراتهم وقدراتهم.

وجاءت نتيجة المسابقة بفوز الطالبة رضوى أحمد بكلية الطب البشرى بالمركز الأول، والطالبة منال محمود أحمد بالمركز الثانى من كلية التربية، بينما حصلت الطالبة جهاد على مصطفى على المركز الثالث بكلية الهندسة .

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