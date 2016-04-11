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وزير البيئة:حجب بيانات"تيران وصنافير"انتظارا لحسم نقل تبعيتهما للسعودية

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وزير البيئة:حجب بيانات"تيران وصنافير"انتظارا لحسم نقل تبعيتهما للسعودية وزير البيئة:حجب بيانات"تيران وصنافير"انتظارا لحسم نقل تبعيتهما للسعودية
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الوزارة حجبت البيانات الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير واللتان كانتا تابعتان لمحمية رأس محمد من موقعها على الإنترنت، إنتظارا لما سيتم اتخاذه من إجراءات فى هذا الشأن وبعد عرض الاتفاق على إعادة ترسيم الحدود بين والسعودية على البرلمان.

وأضاف الوزير، لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ملتزمة بأى اتفاقية توقعها الدولة مع الدول الأخرى ومنها اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإعادة جزيرتى تيران وصنافير للمملكة، موضحا أنه قرار سيادى ولا تتدخل فيه وزارة البيئة .

وأوضح الوزير أن وصف الجزيرتين منشور منذ عشر سنوات ضمن وصف لجميع المحميات المصرية والمناطق التابعة لها ومنها محمية رأس محمد، وستقوم الوزارة بتحديث المعلومة على موقعها بالدرجة التى سيصل إليها الاتفاق بين الجانبين المصرى والسعودى .

جدير بالذكر ، أن المعلومات المحجوبة كانت تتضمن أن جزيرة تيران تبعد حوالى 6 كم من ساحل سيناء الشرقى وهى من الجزر والشعاب المرجانية العائمة وتتكون من صخور القاعدة الجرانيتية القديمة وتختفى تحت أغطية صخور رسوبية، وتنحصر مصادر الماء فى الجزيرة من مياه الأمطار والسيول الشتوية التى تتجمع فى الحفر الصخرية التى كونتها مياه الأمطار والسيول الشتوية بإذابتها للصخور وبالنسبة لجزيرة صنافير توجد غرب جزيرة تيران وعلى بعد حوالى 2.5 كم منها يوجد بها خليج جنوبى مفتوح يصلح كملجأ للسفن عند الطوارئ.


>وزير البيئة لـ"اليوم السابع": ملتزمون باتفاق ضم تيران وصنافير للسعودية وسنحدث البيانات عن الجزيرتين.. خالد فهمى:"لو الوزارة عارضت مجلس الوزراء يبقى الوزير يستقيل"..ويؤكد:هناك من يتعمدون إثارة الشائعات
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مصر 365

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