"الأوقاف" تحقق فى إصدار 152 "فيزا كارت" صرف رواتب وهمية بالجيزة

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف، مباشرة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الجيزة، بعد إصدارها بيانات خاطئة إلى قطاع الخدمات بالوزارة، بشأن كروت الـ"فيزا كارت" الشخصية لصرف الرواتب للدعاة والموظفين.

وقالت المصادر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إن التحقيقات التى باشرها عدد كبير من المفتشين والمحققين التابعين للتفتيش العام التابع لمكتب الوزير، كشفت تحرير المديرية بيانات رسمية تطلب فيها إصدار 360 فيزا كارت صرف رواتب موظفين، تبين حتى الآن صحة بيانات 148 منها وتسلمها أصحابها، بينما وجدت الكروت الأخرى وعددها 152 فيزا كارت لأشخاص وهميين و لا تتبع أحدا.

وأضافت المصادر، أن التحقيقات تجرى لبيان من المتسبب فى الواقعة، وهل كان المقصود منها صرف رواتب لصالح أشخاص تورطوا فى تزوير البيانات لاستصدار بطاقات وهمية يستفيدوا من مصروفاتهم أم لا.

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