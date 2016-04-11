أخبار عاجلة

فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
محافظ أسوان ينظم حفلا لتكريم أسر شهداء الشرطة -
هل يمنع القضاء الإداري إسلام بحيري من الظهور بالفضائيات اليوم؟ -
اليوم.. الجنايات تستمع لشهود النفي في محاكمة المتهمين بـ"أحداث الدفاع الجوي" -
تأييد السجن أو إعادة المحاكمة.. وزير الزراعة السابق ينتظر مصيره أمام "النقض" اليوم -
تعليم المنيا: 12 طالبا يشاركون بمسابقة «بوابة الابتكار لدعم التعليم الفني» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة العلميين: إشهار 10 شركات استثمارية دعمًا لخطة التنمية "مصر 2030"

Google+ Print
نقابة العلميين: إشهار 10 شركات استثمارية دعمًا لخطة التنمية "مصر 2030" نقابة العلميين: إشهار 10 شركات استثمارية دعمًا لخطة التنمية "مصر 2030"
قال الدكتور حمدى عبد الرؤوف الحمزاوى، أمين صندوق نقابة العلميين، إن النقابة قررت إشهار 10 شركات إنتاجية استثمارية خاصة بكافة شعبها العلمية، دعمًا لخطة التنمية "2030" واستيعابا لكافة الخريجين من كليات العلوم فى أعمال تتفق مع تخصصاتهم ومملوكة لهم، بالإضافة إلى اعتبار ذلك استثمارا لمدخرات النقابة بجهود أعضائها، مشيرا إلى أنه سيتم تدبير الأموال اللازمة لذلك خلال العام الجارى.

وأشار الحمزاوى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن العشر شركات هى: العلمية للتحاليل الإكلينيكية، وشركة التحاليل الكيميائية والفيزيائية، والعلمية للأجهزة والكيمياويات وتأسيس المعامل، والعلمية لإنتاج وتنمية الثروات المعدنية، والعلمية للصناعات الكيمياوية، والعلمية للمراكزات العطرية والغذائية والطبية، والعلمية للثروات البحرية، والعلمية للتدريب والتفتيش والتحكيم والجودة، والعلمية لإنشاء وصيانة وإدارة دور العلميين، والعلمية للإلكترونيات والبرمجيات.

وأوضح أن النقابة حددت 5 مصادر للأموال التى سيتم استثمارها فى تلك المشروعات هى مدخرات النقابة، ومساهمات العلميين، ومساهمات مؤسسات الدولة، والبنوك المصرية والعربية، ومساهمات المستثمرين المصريين والعرب، لافتا إلى أنه جارى حاليا إعداد دراسة جدوى شاملة لكافة جوانب كل مشروع، وأن مجلس إدارة كل شركة سيضم كل من النقيب بصفته، ورئيس الشعبة المتعلقة بتخصص الشركة، ورئيس الفرع الواقعة فى حيزه الشركة، والعلمى المعين مديرًا للمشروع، و3 أعضاء ممثلين عن رأس مال المستثمر.

وأضاف أن الدكتور السيد المليجى النقيب العام، خاطب المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لتخصيص أرض بكل محافظة لإنشاء دار للعلميين ومصنع يلبى احتياجات أعضاء النقابة واستيعاب قدراتهم المعطلة.

الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، قال لـ"اليوم السابع"، إن رئيس مجلس الوزراء رحب بدراسة تطبيق مشروعات النقابة، ووجه الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعقد لقاء مع النقابة لدراسة مقترحها، بصفته الجهة الإدارية المشرفة على النقابة، لافتا إلى أنهم توقعوا أن يسارع الوزير بتسهيل عملها، إلا أن ذلك لم يحدث بعدما حدد 3 مواعيد للاجتماع وفى كل مرة يؤجل.

واستنكر نقيب العلميين، ما وصفه بـ"الحالة غير الطبيعية" من قِبَل الوزير، مؤكدا أن النقابة ستمضى فى عملها مهما كانت مواقف الآخرين، فى ظل وجود اختيارات عديدة، موضحا أن سعى النقابة للقاء الوزير يأتى انطلاقا من حرصها على ألا تتخطى أحدا والتزاما بالقانون.


>"الصيادلة": رئيس الوزراء يشارك بمؤتمر الدواء العربى الأفريقى 5 مايو المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"