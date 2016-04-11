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تجديد حبس طالب قتل "مندوب شرطة" بسلاحه الميرى فى بولاق أبو العلا

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تجديد حبس طالب قتل "مندوب شرطة" بسلاحه الميرى فى بولاق أبو العلا تجديد حبس طالب قتل "مندوب شرطة" بسلاحه الميرى فى بولاق أبو العلا
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس طالب ثانوى 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل فرد أمن بشرطة السياحة باستخدام سلاحه الميرى عن طريق الخطأ ببولاق أبو العلا.

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد حمزة رئيس النيابة، فى وقت سابق، حبس طالب ثانوى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فرد أمن بشرطة السياحة بسلاحه الميرى عن طريق الخطأ ببولاق أبو العلا.

وبمناظرة النيابة للجثة تبين مقتل المجنى عليه بطلق نارى خرج من سلاحه الميرى إلى الجانب الأيمن من البطن وتوفى على الفور.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم كان متواجدا مع المجنى عليه وأمسك بسلاحه الميرى، وخرجت رصاصة منه أصابت المتوفى، وأقر المتهم بأنه لم يكن يعلم أن السلاح به ذخيرة والرصاصة خرجت عن طريق الخطأ.

كان قسم شرطة بولاق أبو العلا، قد تلقى بلاغاً يفيد بمقتل أحد أفراد الأمن المسئولين عن حراسة منطقة "مدش مرزا" بجوار مسجد مرزا بمنطقة بولاق أبو العلا أمام أحد الفنادق الشهيرة، وبانتقال قوه من الأمن والبحث الجنائى، تبين وجود جثة المجنى عليه وبجواره سلاحه الميرى، وتم التحفظ على طالب كان متواجدا معه بمكان الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة بالواقعة.


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مصر 365

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