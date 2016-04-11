لافروف وكيرى يدعمان جهود دى ميستورا لعقد جولة مباحثات سورية فى جنيف

>أعرب وزيرا خارجية روسيا والولايات المتحدة سيرجى لافروف وجون كيرى عن دعمهما جهود المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا بشأن عقد جولة أخرى من المحادثات السورية السورية فى مدينة جنيف السويسرية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن لافروف وكيرى أكدا فى محادثة هاتفية جرت بينهما أمس الأحد على التزامهما بحشد الجهود للقضاء على تنظيم "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى فى سوريا، واتفقا على بذل جهود إضافية للحيلولة دون توافد المسلحين والعتاد إلى تلك المنظمات الإرهابية من الخارج.

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