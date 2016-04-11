مكتبة الإسكندرية تنظم اليوم احتفالية "افرح فى مكتبتك"

تنظم إدارة الزيارات بمكتبة الإسكندرية احتفالية "افرح فى مكتبتك" لطلبة المدارس من الأيتام وغير القادرين مادياً اليوم الاثنين، بالقاعة الكبرى بمركز المؤتمرات.

ويتضمن برنامج الاحتفالية عرض فيلم "مكتبة الإسكندرية بين الماضى والحاضر والمستقبل"، الذى يقدم تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة ثم محاولات إحياء المكتبة مرة أخرى والجهود المبذولة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى أهم أقسام مكتبة الإسكندرية الحديثة والخدمات التى تقدمها للمراحل العمرية المختلفة، ويليها فقرة أسئلة عن المكتبة، ثم فقرة المهرج "بوزو وبامبا" الذى يقوم بالعديد من الألعاب السحرية والفقرات الكوميدية الممتعة للأطفال بالإضافة إلى عرض مسرحية فنية من إنتاج مركز الفنون بمكتبة الاسكندرية باسم "عقل وعلى بابا".

ثم يتم عرض مسابقات ثقافية متنوعة الهدف منها تنمية المهارات الذهنية للطلبة وتسليط الدور على أهمية العمل الجماعى، ويليه عرض تقديمى بعنوان "وطن جميل" عن السلوكيات التى يحب علينا أن نتبعها فى حياتنا اليومية يعقبها فقرة عن فن الأوريجامى - فن طى الورق - الهدف منه تنمية المهارات الذهنية للطلبة وتشجيع الطلبة على الابتكار والإبداع من خلال مواد بسيطة متوفرة لديهم. وسوف يتم توزيع الهدايا فى آخر الحفل.

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