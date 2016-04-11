جامعة قناة السويس تستقبل اليوم فريقا من محكمى هيئة "جودة التعليم والاعتماد"

تستقبل جامعة قناة السويس، اليوم الاثنين، فريقا من محكمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لزيارة وتفقد كلية الصيدلة، حيث يستقبلهم الدكتور ياسر مصطفى عميد الكلية، وذلك لمتابعة استعدادات الكلية للحصول على الاعتماد تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ناهد مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة، فى تصريحات صحفية، استعداد الكلية والجامعة للزيارة، مشيرا إلى أن 3 من كليات الجامعة نالت درجة الاعتماد من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى كلية الطب البشرى مرتين متتاليين وكلية الطب البيطرى وأخيرا كلية العلوم، وتسعى الجامعة أن تنال كلية الصيدلة والزراعة وباقى الكليات شهادة الاعتماد والجودة.

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