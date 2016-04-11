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محمد غنيم: "تيران وصنافير" سعوديتان وفقا للتاريخ ومصر كانت تديرهما فقط

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محمد غنيم: "تيران وصنافير" سعوديتان وفقا للتاريخ ومصر كانت تديرهما فقط محمد غنيم: "تيران وصنافير" سعوديتان وفقا للتاريخ ومصر كانت تديرهما فقط
قال الدكتور محمد غنيم، عضو المجلس الاستشارى العلمى التابع لرئاسة الجمهورية، إن جزيرتى تيران وصنافير تتبعان وفقًا للتاريخ، بعد عَقْد اتفاق بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمملكة، فى الخمسينيات، بأن تكون الجزيرتين تحت إدارة مصرية كى تتمكن من غلق قناة السويس.

وأضاف غنيم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أنه عند عقد اتفاقية "كامب ديفيد" لم تُذْكَر جزيرتا صنافير وتيران بأنهما مصريتان، بل تم التأكيد بأنهما سعوديتان، وهو ما يثبت بأنهما لا يتبعان مصر، ولكن حمتهما الدولة المصرية فى ظروف تاريخية معينة.


>- محمد غنيم يطالب البرلمان بتحرك قوى لمحاسبة المتورطين فى وثائق بنما
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