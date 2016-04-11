"الإسعاف":10سيارات نقلت جثة و13 مصابا بحادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى

أكدت هيئة الإسعاف المصرية وفاة شخص وإصابة 13 فى حادث تصادم ميكروباصين مع سيارة نصف نقل بالطريق الصحراوى الشرقى شرق النيل بجوار نفق سنور.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية فى بيان لها، منذ قليل، أنه تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف، وبلغت نسبة الإستجابة 7 دقائق منذ وقوع الحادث.

وأضافت هيئة الإسعاف، أنه تم تحويل المصابين لمستشفى جامعة بنى سويف وتراوحت الإصابات ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية، وما بين اشتباه ما بعد الإرتجاج.

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