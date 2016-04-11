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بالصور.. ضبط عامل بحوزة أسلحة آلية داخل سيارة بالدقهلية

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بالصور.. ضبط عامل بحوزة أسلحة آلية داخل سيارة بالدقهلية بالصور.. ضبط عامل بحوزة أسلحة آلية داخل سيارة بالدقهلية
تمكن ضباط مباحث مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، من ضبط شخص وبحوزته أسلحة نارية للاتجار .

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، يفيد بنجاح الرائد أحمد شبانة رئيس مباحث مركز طلخا والنقيب محمد البنا معاون وحدة مباحث مركز طلخا وقوة من المركز من ضبط "إبراهيم. م.ج. ا"23 سنة عامل ، ومقيم بقرية "جوجر" دائرة المركز، وهروب "محمود. ر.ا. ع"22 سنة عامل، ومقيم بقرية " ميت الكرما " دائرة المركز أثناء استقلالهما السيارة رقم (18521 ملاكى الدقهلية).

وبتفتيش السيارة عُثر بها على رشاش ماركة برتا عيار 9 مم يحمل أرقام " 13333 L " و 2 خزينة خاصين به وطبنجة عيار 9 مم " مجرى الصنع " مطموسة الأرقام، و 3 بنادق خرطوش متعددة الطلقات ( شوت جن )، و " 2 " خزينة فارغة لبندقية آلية عيار 7,62×39 ، و" 3 " طلقات عيار 9 مم ، و" 3 " طلقات خرطوش.

وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5663 / 97 جنايات مركز طلخا لسنة 2016 ، وجارِ العرض على النيابة العامة ، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم ، وضبط المتهم الهارب.

المتهم والمضبوطات (1)

المتهم والمضبوطات (2)

ضبط عاطل وسائق بحوزتهما أسلحة نارية وهيروين بالدقهلية
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