بالصور: تشارليز ثيرون وجينيفر لورانس الأفضل في حفل MTV Movie Awards
الأحد 10-04-2016 22:27
شهدت هوليوود واحداً من أهم الأحداث السنوية، وهو حفل توزيع جوائز الـ MTV Movie Awards، الذي يكرم خلاله النجوم عن أعمالهم وانجازاتهم الفنية على مختلف أنواعها.
أقيم الحفل داخل قاعة Warner Brothers Studios في Burbank بولاية لوس انجلوس الأمريكية، وقدمه كل من الممثل Dwayne Johnson و الكوميدي Kevin Hart.
خلال الحفل أدت المغنية العالمية Ariana Grande أغنية Dangerous Woman وأشعلت الاجواء، كما ألهبت النجمة Halsey الحاضرين بأغنية Castle.
بعد تألق النجوم على السجادة الحمراء وسط عدسات المصورين، وزعت الجوائز عن مختلف الفئات على الشكل التالي:
أفضل قبل: Adam DeVine و Rebel Wilson في Pitch Perfect 2
أفضل مشهد عراك: Ryan Reynolds و Ed Skreinفي Deadpool
أفضل أداء لممثلة أنثى: Charlize Theron في Mad Max: Fury Road
أفضل أداء دور شرير: Adam Driver في Star Wars: The Force Awakens
أفضل أداء لممثل ذكر: Leonardo DiCaprio في The Revenant
أفضل أداء: Daisy Ridley في Star Wars: The Force Awakens
أفضل فيلم: Star Wars: The Force Awakens
أفضل بطولة: Jennifer Lawrence في The Hunger Games
أفضل ثنائي: Pitch Perfect 2
أفضل أداء كوميدي: Ryan Reynolds
جائزة الجيل من MTV:النجم Will Smith
جائزة الكوميديا العبقرية: Melissa McCarthy
أفضل تسلسل للأحداث: Jurassic World
أفضل تمثيل: Amy Poehler في Inside Out
أفضل فيلم وثائقي: Amy
أفضل قصة حقيقية: Straight Outta Compton
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