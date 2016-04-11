بالصور: تشارليز ثيرون وجينيفر لورانس الأفضل في حفل MTV Movie Awards

شهدت هوليوود واحداً من أهم الأحداث السنوية، وهو حفل توزيع جوائز الـ MTV Movie Awards، الذي يكرم خلاله النجوم عن أعمالهم وانجازاتهم الفنية على مختلف أنواعها.

أقيم الحفل داخل قاعة Warner Brothers Studios في Burbank بولاية لوس انجلوس الأمريكية، وقدمه كل من الممثل Dwayne Johnson و الكوميدي Kevin Hart.

خلال الحفل أدت المغنية العالمية Ariana Grande أغنية Dangerous Woman وأشعلت الاجواء، كما ألهبت النجمة Halsey الحاضرين بأغنية Castle.

بعد تألق النجوم على السجادة الحمراء وسط عدسات المصورين، وزعت الجوائز عن مختلف الفئات على الشكل التالي:

أفضل قبل: Adam DeVine و Rebel Wilson في Pitch Perfect 2

أفضل مشهد عراك: Ryan Reynolds و Ed Skreinفي Deadpool

أفضل أداء لممثلة أنثى: Charlize Theron في Mad Max: Fury Road

أفضل أداء دور شرير: Adam Driver في Star Wars: The Force Awakens

أفضل أداء لممثل ذكر: Leonardo DiCaprio في The Revenant

أفضل أداء: Daisy Ridley في Star Wars: The Force Awakens

أفضل فيلم: Star Wars: The Force Awakens

أفضل بطولة: Jennifer Lawrence في The Hunger Games

أفضل ثنائي: Pitch Perfect 2

أفضل أداء كوميدي: Ryan Reynolds

جائزة الجيل من MTV:النجم Will Smith

جائزة الكوميديا العبقرية: Melissa McCarthy

أفضل تسلسل للأحداث: Jurassic World

أفضل تمثيل: Amy Poehler في Inside Out

أفضل فيلم وثائقي: Amy

أفضل قصة حقيقية: Straight Outta Compton