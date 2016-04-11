الصور الأولى لياسمين إبنة السلطانة خديجة

بعد يومين من ولادتها صباح الجمعة 8 نيسان الساعة السابعة و(13) دقيقة صباحاً نشر والدها جان أوز ووالدتها الممثلة التركية سلمى أرجتش الشهيرة بالسلطانة خديجة صور (ياسمين) مولودتهما الأولى التي أسمياها بعد ساعات من ولادتها حيث لم يكونا قد توصلا بعد إلى إسم يليق بها في حسابهما الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (تويتر).

وياسمين طفلة جميلة فيها الكثير من نعومة وجمال والدتها حسب وصف المقربين،وتزن (3) كلغم،و(950) غرام.

وقد أسمتها سلمى أرجتش على إسم ابنتها الدرامية في مسلسلها (مسائل القلب- Gonul isleri) الذي صورته مع صديقتها الممثلة سنيم كوبال وفيرات تشيليك عام 2014.

ولم تكن الممثلة الأولى التي تطلق إسم ابنة درامية لها على الشاشة على ابنة حقيقية لها فقد سبقتها إلى ذلك قبل أسابيع الممثلة عائشة بنغول حين أسمت إحدى توأميها الإناث إيلين ،وهي ابنتها الدرامية في مسلسلها (على مر الزمان) وأدته الممثلة الشابة العراقية الأصل فرح زينب عبدالله.

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