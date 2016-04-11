بالصور: اليكم أجواء اللقاء العالمي الذي جمع كيت وويليام بنجوم بوليوود

بثوبها الأزرق الذي حمل توقيع المصممة البريطانية Jenny Packham، وصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون Kate Middleton وزوجها الأمير ويليام William الى حفل العشاء الفاخر الذي اقيم في فندق تاج محل بالاس بمومباي، حيث كان باستقبالهما ألمع نجوم بوليوود والعديد من الشخصيات المرموقة.

أجواء من الفرح والسعادة خيمت على حفل العشاء لحظة وصول الأميرين وسط اللوحات الراقصة الاستعراضية. وبالفعل تفاجآ بالاستقبال الرائع من نجوم بوليوود على رأسهم شاروخان Shahrukhan وأيشواريا راي Aishwarya Rai.

وخلال السهرة، تنقلت الدوقة بين الحضور وتبادلت الأحاديث مع النجوم والشخصيات.

يشار الى ان حفل العشاء نظمته المفوضية العليا البريطانية بالتعاون مع صندوق البريطاني الآسيوي وادارة فندق تاج محل بالاس.

اليكم آخر الصور من الاحتفال.