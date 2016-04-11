بهذه العبارات هنأت نجمات بوليوود ثنائي الموسم بيباشا باسو وكاران سينغ

بعد إعلان الثنائي بيباشا باسو Bipasha Basu وكاران سينغ Karan Singh تحديد موعد زفافهما في 30 أبريل الجاري، انهالت التهنئات بالجملة من قبل نجمات بوليوود وصديقات باسو اللواتي توجهن لها بأجمل التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

كتبت النجمة بريتي زنتا Preity Zinta على حساب باسو: "مبروك صديقّي بيباشا وكاران، أتمنى لكما حياة مليئة بالحب والسعادة وأن تبقيا معاً الى الأبد، سعيدة جداً لكما."

أما النجمة سوشمتا سين Sushmita Sen فكتبت: "خبر سار بيباشا الجميلة، انني في غاية السعادة لكما، أطيب التمنيات لحياتكما الجديدة، أحبكما."

وهنأت النجمة لارا دوتا Lara Dutta Bhupathi صديقتها باسو بالقول: "مبروك بيباشا، أتمنى لكما حياة مديدة من الحب والسعادة."

وعلقّت النجمة سيلبا شيتي Shilpa Shetty Kundra على خبر زفاف صديقتها باسو بالقول: "هذا أجمل خبر أسمعه، لا يمكنني الانتظار كي أراك عروس بيباشا، مبروك."

وذكرت مصادر مقربة من الثنائي انهما سيقيمان مراسم الزفاف في أجواء عائلية خاصة تقتصر على الأهل والأصدقاء فقط، في فندق ريجيس المعروف سابقاً بفندق البلاديوم، وسوف يسبق الزفاف احتفالٌ لتوديع العزوبية يوم 28 ابريل في" Villa 69".

ثنائي بوليوود بيباشا باسو وكاران سينغ الى القفص الذهبي