شاروخان يتغزل بالأميرة كيت.. وويليام يحقق حلم زوجته بعد 5 سنوات

في إطار زيارته الى الهند، كشف الأمير ويليام William انه حين تزوج من كيت ميدلتون Kate Middleton، أخبرته بأن أول بلد ترغب بزيارته هو الهند.

وخلال الكلمة التي القاها أثناء حفل العشاء الذي أقيم مساء اليوم الأحد داخل فندق Taj Mahal Palace بحضور نجوم بوليوود في مومباي، قال ويليام: "بعد 5 سنوات وطفلين، فعلناها أخيراً وتشرفنا بوجودنا هنا".

الأمير البالغ من العمر 33 عاماً، والمصنف ثانياً في ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد والده الأمير تشارلز Charles، شكر كل الذين حضروا حفل العشاء من شخصيات فنية وإجتماعية، واصفاً السهرة بأنها "ساحرة".

وتوجه الدوق ويليام بالتعازي الى أهالي الضحايا الذين لقوا حتفهم في الحريق الذي شب في معبد بمنطقة بارافور في ولاية كيرالا جنوبي الهند صباح اليوم الأحد، وأودى بحياة المئات.

وذكرت صحيفة people الامريكية ان الصحفيين والمصورين صدموا حين توقف الثنائي الملكي لالتقاط الصور قبل الدخول الى الحفل، حيث ان هذا الأمر لا يفعله النجوم عادة.

ومن جهتها كشفت الممثلة Madhuri Dixit انها تحدثت مع كيت وويليام عن الأفلام الهندية، بينما قال شاروخان Shah Rukh Khan: "هل لي أن أقول ان الدوقة جميلة وانيقة جداً؟ نعم هي كذلك.. ".

هذا واعترفت الدوقة انها شعرت بالقلق كثيراً قبل الزيارة لأن طفليها الأمير جورج والأميرة شارلوت لم يكونا الى جانبها، وخافت من ان تفتقدهما.

يشار الى ان ريع الحفل الذي اقيم مساء اليوم الأحد، يعود الى بعض الجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال.